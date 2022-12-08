На думку канцлера Німеччини, важливо, щоб діалог з Кремлем тривав.

Ризик застосування ядерної зброї Російською Федерацією на війні проти України знизився. Це результат тиску міжнародної спільноти на державу-агресора.

Таку думку висловив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю порталу Funke media на честь своєї річниці на посаді. За його словами, війна триває з "колишньою жорстокістю", проте дещо змінилося.

"Росія перестала погрожувати застосуванням ядерної зброї. У відповідь на те, що міжнародна спільнота позначила червону межу", — заявив Шольц.

Відео дня

При цьому канцлер Німеччини і далі дотримується думки, що потрібно продовжувати діалог з Кремлем, незважаючи на глибокі розбіжності. Путін повинен зупинити війну, після чого німецький лідер готовий обговорювати з ним контроль озброєнь в Європі. За словами Шольца, зазначена проблема піднімалася і до повномасштабного вторгнення в Україну.

Канцлер Німеччини також спробував захистити військову допомогу, яку Берлін передав Києву. Він заявив, що після США ФРН входить в число найбільших прихильників України, в тому числі в плані поставок озброєння.

"Ми робимо все можливе, щоб не допустити прямої війни між Росією і НАТО. У такому конфлікті будуть тільки ті, хто програв — у всьому світі", — додав Шольц.

Останні ядерні погрози Росії

Вчора, 7 грудня, в рамках засідання Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини президент РФ Володимир Путін сказав: "Загроза ядерної війни наростає, чого гріха таїти". Він також заявив, що в Росії розглядають ядерну зброю, як засіб захисту.

Раніше на цьому тижні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров згадав про "ризик зіткнення ядерних держав з катастрофічними наслідками". Нібито він зростає через пряму конфронтацію США і НАТО з Росією.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу анонсував "капітальний розвиток" ядерних сил держави-агресора. Його планують реалізувати у 2023 році.

Вас также могут заинтересовать новости: