Для виснаження ресурсів протиповітряної оборони окупанти випускали і дешеві "Шахеди", і так звані "повітряні кулі".

Уперше військові показали кадри повітряного засобу, який РФ пустила по Україні під час тривоги для виявлення базування систем ППО.

Фото "аналоговнєтної" технології у Facebook опублікував командувач оборони Миколаївщини генерал-майор Дмитро Марченко. На кадрах - уже збитий пристрій з дерев'яними "крилами", фанерним хвостом і парою колесиків. Нутрощі цього "БПЛА" начинені наразі невідомою електронікою.

Марченко, своєю чергою, зауважив, що при пуску таких "пташок", котрі покликані імітувати "Шахеди", Росія запускає і відповідну дезінформацію про нібито сотні випущених ракет.

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"Спочатку по (Telegram-) каналах та різних пабліках запускається інфа про 84 ракети…. 100 ракет…. 20 літаків у небі! А потім запускається така фігня для імітації чогось у небі. Тому довіряйте лише офіційним і перевіреним джерелам і не піддавайтесь паніці. Вірте в ЗСУ та нашу ППО, хлопці дуже добре роблять свою справу", - написав військовий.

Росія вистежує ППО - головне

Ще у листопаді 2022 року в ОК "Південь" зауважили, що окупанти зосереджені на ударах по ППО. Відтоді ситуація не змінилась, бо цілей ворог не досяг.

Для виснаження ресурсів протиповітряної оборони окупанти випускали і дешеві "Шахеди", і так звані "повітряні кулі".

Останніми днями ракетних ударів РФ помітно побільшало. Наприклад, у ніч на 1 травня силами ППО було знищено 15 з 18 крилатих ракет.

Нова тактика РФ, на думку експерта Олександра Коваленка, найімовірніше, пов'язана з прибуттям в Україну передових Patriot: "Завдяки цим розкриттям окупанти складають карту розміщення тих чи інших засобів ППО згідно з ешелонами і кількісному насиченню".

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