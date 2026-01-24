Росія масовано атакує Україну ракетами та дронами: у Києві та Харкові є поранені

У Харкові пошкоджено багато будинків.

В Голосіївському районі Києва влучили в нежитлову будівлю, зайнялася пожежа. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Оновлено 02:31. Двох постраждалих у тяжкому стані госпіталізували в Голосіївському районі Києва, повідомив мер Кличко.

Внаслідок влучань в Індустріальному районі Харкова постраждали гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок.

Оновлено 02:25. В Голосіївському районі внаслідок ворожої атаки зафіксоване пошкодження вікон у приватному будинку.

Оновлено 02:15. В Дніпровському районі зафіксоване пошкодження на території гаражів - на місці пожежа. У Дніпровському районі внаслідок падіння уламків на парковці палає бензовоз.

За його словами, у Соломʼянському районі було влучання в 6-ти поверхову офісну будівлю.

Мер столиці Віталій Кличко поінформував про виклик медиків у район.

"Влучання в нежитлову забудову в Деснянському та в Голосіївському районах. Київ під масованою атакою ворога", - написав він.

Повітряні сили повідомляли про атаку столиці десятками ударних безпілотників та балістичними ракетами, а моніторингові канали про удар по Київщині ракетою "Циркон".

В свою чергу мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки російської атаки на місто. За його словами, 11 людей постраждали.

"У Немишлянському районі внаслідок ворожої атаки постраждала власниця житла, у будинок якої влучив "Шахед". Також пошкоджено багато сусідніх будинків. В Індустріальному районі - 6 постраждалих", - написав він.

Удари РФ по Україні

23 січня російські окупанти вкотре вдарили по Україні, унаслідок чого були поранені та руйнування. Про це повідомляв Олександр Ганжа, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, увечері та вночі ворог знову атакував область.

"Російська армія тероризувала Кривий Ріг та район, спрямувавши безпілотники. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджена цивільна інфраструктура", - заявив він.

Крім того, під ворожим вогнем опинилася й Синельниківщина. Так, по Васильківській громаді противник застосував БпЛА.

