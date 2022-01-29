За повідомленнями джерел, це сталося протягом останніх тижнів.

Нарощування військової потужності Росії поблизу України триває і цього разу розширилося за рахунок поставок крові разом з іншими медичними матеріалами, які дозволили б надавати допомогу російським пораненим.

Це є ще одним ключовим показником військової готовності Москви, повідомили агентству Reuters три американських чиновники.

Нинішні і колишні офіційні особи США в розмові з журналістами відзначили, що конкретні показники, такі як запаси крові, мають вирішальне значення для розуміння Москви її готовності здійснити вторгнення в Україну, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить це зробити.

Читайте такожРФ стягнула до кордонів України близько 130 тисяч військових-РезніковПентагон раніше визнав розгортання "медичної підтримки" частиною нарощування потенціалу Росії. Але розкриття поставок запасів крові додає рівень деталізації, який, за словами експертів, має вирішальне значення для визначення військової готовності Росії.

"Це не гарантує, що буде ще один напад, але ви не станете проводити ще один напад, якщо у вас не буде цього в руках", — сказав Бен Ходжес, генерал-лейтенант США у відставці, який зараз працює в дослідницькому інституті центру аналізу європейської політики.

Троє офіційних осіб США, які розповіли про постачання крові, відмовилися повідомити, коли саме США виявили їх переміщення до формувань поблизу України, проте двоє з них сказали, що це сталося протягом останніх тижнів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оцінив імовірність вторгнення Росії. Він підкреслив, що потрібно дуже обережно висловлюватися, що "завтра буде війна".

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