Росія побудувала три однакові таємні бази: їх призначення досі невідоме

Всі бази почали будувати після 2022 року.

Росіяни з 2022 року розгорнули однотипні військові бази невідомого призначення одразу на трьох локаціях. Вони розташовані на колишній базі зберігання ядерного озброєння у окупованому Криму, на полігоні, де випробовують "Буревестник" у Архангельській області та на покинутому танковому стрільбищі на Ладозі. Як пише Defense Express, на ці бази звернув увагу аналітик H.I. Sutton, при цьому призначення цих баз досі невідоме.

Всі бази були розгорнуті саме на об'єктах, що належать російському Міноборони.

Так, у Криму об’єкт розміщено на колишньому складі ядреного озброєння "Центральная база хранения №712"/ "Феодосия-13", поблизу селища Краснокам'янка у 10 км від Судака.

Відео дня

Розчищення майданчика під нього розпочалось у жовтні 2022 року, перший ангар розгорнутий у листопаді, а введення об’єкта в експлуатацію датовано липнем 2024 року. Зараз там розміщені три надувних арочних ангари, комплекс із синіх морських контейнерів, що поєднуються товстими кабелями чи трубами, а також меншим обвалованим контейнером.

Ще один аналогічний типовий об'єкт розташований у 50 км від Санкт-Петербурга недалеко від берега Ладозького озера.

Він розгорнутий на покинутому танковому полігоні "Нясино" часів СРСР. Територію під нього розчистили у серпні 2022 року, а, у жовтні побудували перший ангар, тобто він будувався паралельно із кримським.

Окрім таких само аналогічних ангарів на об’єкті розташований один обвалований бетонний майданчик та ще три у 300 метрах від основного комплексу споруд.

Третій об'єкт розгорнутий на полігоні "Ненокса" в Архангельській області на березі Білого моря, де випробовують ракету з ядерним двигуном "Буревестник".

Цей комплекс почали розгортати у липні 2023 року, а завершили у вересні 2023 року.

"Всі три об'єкти мають свій периметр охорони з двох рядів паркану. Також комплекси мають потужний захист від блискавок. Водночас на супутникових знімках не помічена активність обслуговуючого персоналу, відсутні підсобні приміщення. Також майданчики не мають характерної для складських об'єктів логістичної інфраструктури", - зауважують аналітики.

Проблеми росіян із ППО

Російські війська продовжують нарощувати протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму та регулярно відновлюють радіолокаційні системи після уражень. Також Росія звертається до своїх партнерів, яким вона раніше продавала, зокрема, зенітно-ракетні комплекси, з метою їх викупу.

В РФ є три найбільш захищених райони. Це Москва, Калінінград, тимчасово окупований Крим та інші окуповані території України. Крім того, РФ нарощує кількість засобів ППО в районі резиденції кремлівського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.

