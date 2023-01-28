При цьому в Альянсі не вірять в ядерну війну, бо "Путін не божевільний".

У НАТО розуміють, що амбіції Росії виходять за межі України і не виключають прямого військового зіткнення з нею. Втім, ризики ядерної війни все ще низькі.

Як заявив в ефірі португальського каналу RTP голова військового комітету Альянсу адмірал Роб Бауер, блок НАТО готовий до війни, але необхідно перейти на "військову економіку мирного часу" та зайнятися переозброєнням.

Адмірал зауважив, що Альянс тривалий час володів ініціативою і міг сам визначати коли, куди і скільки військ необхідно відправити для вирішення того чи іншого завдання. Втім, з’явилася Росія і, як зазначив Бауер, вона може "прийти без запрошення". Адмірал наголосив, що РФ прагне відновити СРСР і її стратегічні цілі виходять за межі України.

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У ядерну війну Бауер не вірить. Він вважає, що Путін "не божевільний".

"Я думаю, Володимир Путін не божевільний, і це гарна новина. Він має ідеї, які не відповідають нашим ідеям. Але він не божевільний", - зазначив адмірал.

Ядерний шантаж Путіна

21 вересня 2022 року російський президент Володимир Путін вдався до ядерного шантажу. Він пригрозив, що в разі загроз для територіальної цілісності Росія "використає всі наявні кошти, і це не блеф". Український президент Володимир Зеленський тоді заявив, що це тільки перші кроки ядерного шантажу Путіна, і що також не вважає це блефом

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що не бачить "нічого, що змусило б повірити, що Путін прийняв рішення" застосувати ядерну зброю.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив, що "ядерна риторика" Кремля небезпечна.

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