Пізніше прес-служба Брянської обласної думи назвала фейком інформацію, що витрати за ППО включать в ЖКГ.

В Росії жителів Брянської області хочуть зобов'язати платити за протиповітряну оборону. Витрати на ППО збиралися включити в рахунки за комунальні послуги.

Як пише видання The Moscow Times, відповідне обговорення почалося після заяви голови комітету Держдуми з оборони Держдуми Андрія Картаполова.

Його ініціативу розглянули і запропонували опрацювати механізм імплементації в комунальні платежі для населення частини витрат на забезпечення роботи засобів ППО для захисту області від терористичних атак.

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"В ході затвердження плану роботи Постійного комітету Брянської обласної Думи з житлово-комунального господарства, дорожнього будівництва, транспорту, паливно-енергетичного комплексу та тарифноцінової політики на квітень 2023 року, була розглянута ініціатива голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова і запропоновано опрацювати механізм імплементації в комунальні платежі для населення частини витрат на забезпечення роботи засобів ППО для захисту області від терористичних атак", - було сказано в повідомленні.

Але пізніше прес-служба Брянської обласної Думи назвала фейком інформацію, що витрати за ППО включать в ЖКГ. Офіційний телеграм-канал Думи повідомив про "хакерську атаку", а сторінка сайту з інформацією про це пропала, але збереглася у веб-архіві.

Інші ініціативи Картаполова

Депутат Картаполов, який вніс цю пропозицію, відомий тим, що раніше пропонував російським корпораціям закуповувати засоби захисту від безпілотників за свій рахунок. Також він є співавтором поправок, що посилюють покарання за військові "фейки" та "дискредитацію" армії.

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