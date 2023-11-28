Всі деталі ворожої атаки наразі уточнюються.

В ніч на вівторок, 28 листопада, російські окупанти вдарили ракетою по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, всі деталі ворожого удару зараз встановлюються.

Крім того, окупанти з важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. Минулося без загиблих та постраждалих. Інформацію щодо збитків, які заподіяли окупанти, уточнюють рятувальники.

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На решті території області було спокійно. Без ворожих атак.

Загроза російських обстрілів: що відомо

У Силах оборони півдня України попередили, що російські окупанти вивели на бойове чергування у Чорному морі свій фрегат "Адмірал Макаров", який є носієм "Калібрів". Його спорядження становить до восьми ракет.

Військові попереджали українців про підвищений рівень ракетної загрози. Вночі з'явилася інформація, що окупаційні війська випустили в бік Кривого Рогу ракету.

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