Лавров назвав переговори з НАТО "діловими", водночас постпред РФ в ОБСЄ іншої думки.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія "навіть не обговорюватиме" вимоги США "повернути війська в казарми". Йдеться про війська, які РФ розмістила навколо України.

Про це повідомляє пропагандистське РБК.

Для Кремля, підкреслив Лавров, ці вимоги є "неприйнятними".

"Уже звучить не тільки про те, щоби відвести (військові частини) від кордону з Україною, як вони висловлюються, а про те, щоби ці війська пішли в казарму. Шерман саме так і казала, в тому числі публічно на прес-конференції. Я не думаю, що є потреба пояснювати абсолютну неприйнятність такого роду вимог, і, звісно ж, ми їх навіть не обговорюватимемо", - відповів російський міністр.

Читайте такожНа Донбасі український військовий отримав бойову травмуСам Лавров оцінив перемовини з НАТО 12 січня як "ділові". Він стверджує, що хоча позиція Заходу й була "жорсткою", всі висловлювалися спокійно.

Словам Лаврова суперечить думка постпреда РФ в ОБСЄ Олександра Лукашевича. Той заявив, що РФ за результатами зустрічі з представниками Альянсу "не отримала адекватної відповіді" на свої "гарантії безпеки".

"Усе було зосереджено довкола їхньої стурбованості, нібито агресивної поведінки Росії, особливо у контексті українських подій, по-своєму інтерпретували закріплений у документах ОБСЄ принцип неділимості безпеки, вважаючи, що ніхто не може вплинути на вибір систем безпеки для тієї чи іншої держави і способів забезпечення своєї безпеки", - цитує слова Лукашевича російський Интерфакс.

Раніше заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков допустив використання Росією "тяжкого сюжету" щодо України, які примусять Київ нібито виконати "Мінські угоди".

Поразка РФ у переговорах зі США і НАТО

У середу, 12 січня, відбулися переговори Росії з представниками НАТО у форматі спецзасідання. Країни-члени Альянсу, коментуючи результати зустрічі, офіційно заявили, що відхиляють "гарантії безпеки" РФ щодо невступу в НАТО окремих країн, в тому числі України.

Крім того, у НАТО не відмовилися від розміщення військ на східних кордонах.

Своєю чергою, у Держдепі США були занепокоєні, що росіяни не взяли на себе зобов’язання прибрати війська з російсько-українського прикордоння.

Переговори з Кремлем відбувалися на тлі зростання напруженості на російсько-українському прикордонні, куди, за оцінками західних розвідданих, МО РФ стягнуло близько 100 тисяч військових.

Росія називає вступ України до НАТО своїми "червоними лініями". У Кремлі стверджують, що війська Альянсу загрожують нацбезпеці країни.

Водночас у НАТО неодноразово заявляли Росії, що долю прийняття країн вирішуватимуть лише члени організації й народи цих країн.