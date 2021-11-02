За її словами, загострення на Донбасі відбуваються одночасно із інформаційними кампаніями окупанта та перед важливими політичними подіями.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія використовує війну на Донбасі як інструмент нескінченного тиску.

Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

"Ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил Росія постійно використовує як інструмент політичного тиску, шантажу. Насамперед, на міжнародній політичній арені", - зазначила Маляр.

Водночас, за її словами, цим Росія користується не тільки на перемовинах, які пов'язані з війною на Донбасі, а під економічних перемовин та перемовин, з приводу питань енергетичної безпеки.

Читайте такожВійська РФ біля українського кордону: у Міноборони раптово заперечили інформацію ЗМІ"Для них війна - це фактично інструмент нескінченного тиску", - наголосила заступниця міністра.

Коментуючи нещодавні загострення на Донбасі, вона зауважила, що "війна завжди має певні хвилі і ми вже не вперше говоримо про загострення".

За словами Маляр, під час аналізу загострень стає відомо, що вони часто відбуваються одночасно із інформаційними кампаніями окупанта.

"Це пов'язано з тим, що очікуються якісь певні політичні події, де Росія це використає як інструмент. От, скажімо, у той день, коли був застосований Bayraktar…, на Telegram-каналах з тимчасово окупованих територій, так званих ДНР/ЛНР, була поширена інформація про те, що нібито українські збройні сили взяли під контроль певний населений пункт… А наступного дня - засідання ТКГ власне і було використано оцей фейк, який поширила РФ руками, в тому числі, наших ЗМІ. Використано як нібито формальне виправдання того, що вони потім почали обстріли, тобто не на рівному місці…, а тому що щось роблять ЗСУ", - пояснила вона.

Застосування Bayraktar на Донбасі

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року. У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2. У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.

26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Тоді українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ на Донбасі.

Згодом Берлін розкритикував застосування ЗСУ бойового дрону. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здивувався такій реакції.

У МЗС Туреччини своєю чергою заявили, що Україна повинна припинити називати Bayraktar "турецькими". За словами міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, безпілотники, хоч і вироблені в Туреччині, але належать зовсім іншим країнам.

Автор: Антоніна Доломанжи