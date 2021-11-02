Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія використовує війну на Донбасі як інструмент нескінченного тиску.
Про це вона заявила в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".
"Ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил Росія постійно використовує як інструмент політичного тиску, шантажу. Насамперед, на міжнародній політичній арені", - зазначила Маляр.
Водночас, за її словами, цим Росія користується не тільки на перемовинах, які пов'язані з війною на Донбасі, а під економічних перемовин та перемовин, з приводу питань енергетичної безпеки.
Читайте такожВійська РФ біля українського кордону: у Міноборони раптово заперечили інформацію ЗМІ"Для них війна - це фактично інструмент нескінченного тиску", - наголосила заступниця міністра.
Коментуючи нещодавні загострення на Донбасі, вона зауважила, що "війна завжди має певні хвилі і ми вже не вперше говоримо про загострення".
За словами Маляр, під час аналізу загострень стає відомо, що вони часто відбуваються одночасно із інформаційними кампаніями окупанта.
"Це пов'язано з тим, що очікуються якісь певні політичні події, де Росія це використає як інструмент. От, скажімо, у той день, коли був застосований Bayraktar…, на Telegram-каналах з тимчасово окупованих територій, так званих ДНР/ЛНР, була поширена інформація про те, що нібито українські збройні сили взяли під контроль певний населений пункт… А наступного дня - засідання ТКГ власне і було використано оцей фейк, який поширила РФ руками, в тому числі, наших ЗМІ. Використано як нібито формальне виправдання того, що вони потім почали обстріли, тобто не на рівному місці…, а тому що щось роблять ЗСУ", - пояснила вона.
Застосування Bayraktar на Донбасі
Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року. У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2. У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.
26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Тоді українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ на Донбасі.
Згодом Берлін розкритикував застосування ЗСУ бойового дрону. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здивувався такій реакції.
У МЗС Туреччини своєю чергою заявили, що Україна повинна припинити називати Bayraktar "турецькими". За словами міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, безпілотники, хоч і вироблені в Туреччині, але належать зовсім іншим країнам.