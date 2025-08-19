Він зазначає, що Сили оборони "складають російську логістику в нуль".

Російського залізничного сполучення через окуповане Запоріжжя більше немає. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у Telegram, показавши епічні кадри знищення вантажного потягу з цистернами.

"Нічого живого не залишилось. Хто там питав, чому русня вночі тягає паливо та машинами? Та от тому. Щоб уникнути подібних втрат. Не вдалось. Унікальна операція Сил оборони України. Просто топ, повірте!", - написав Андрющенко.

Раніше він повідомив, що в районі між Урожайним та Токмаком було підірвано залізничний потяг з цистернами. Андрющенко зазначав, що потяг зійшов з рейок і його наші військові "добивають всім, що може літати".

Відео дня

"Сили оборони України на Запоріжжі знову складають російську логістику в нуль та демонструють, як треба. Чудова операція, а виглядає з землі просто епічно, повірте", - наголосив Андрющенко.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що наразі ситуація на фронті є дуже складною. За його словами, противник проводить перегрупування і концентрується на двох основних напрямках.

Це Покровський напрямок, який для росіян залишається визначальним. І тепер ворог перекидає свої частини з Сумського на Запорізький напрямок. Сирський зазначає, що це буде другий напрямок, на якому ворог планує розпочати активні наступальні дії.

За його словами, станом на сьогодні на Запорізькому напрямку тривають дії невисокої інтенсивності, однак окупанти намагаються і там завдати потужного удару, який планувався ще рік тому.

Вас також можуть зацікавити новини: