Результати ударів Сил оборони дорозвідуються.

Ворог двічі атакував авіацією південь України. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Двічі ворог атакував авіацією. Удар протирадіолокаційною ракетою був спрямований по Миколаївщині. Завдяки ефективній протидії ракета знищена. По одному з підприємств Бериславського району Херсонщини ворог вдарив керованою авіаційною бомбою КАБ-500. Без людських втрат", - йдеться у повідомленні.

Водночас на Херсонщині Сили оборони України завдали два авіаційні удари по районах зосередження окупантів.

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"З нашого боку Повітряні сили відпрацювали два авіаційні удари по районах зосередження окупантів та їхньої техніки на Лівобережжі. Результати дорозвідуються", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що два ворожих безпілотних розвідника знищено над Дніпро-Бузьким лиманом.

Ситуація на півдні України - останні дані

Сьогодні вночі у Джанкої звучали гучні вибухи. Російські пропагандисти повідомили, що спрацювала ППО.Також повідомлялося, що в частині міста пропало електропостачання.

Водночас на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти продовжують примусову "евакуацію".

Обстріли на Херсонщині тривають. Лише за добу російські окупанти випустили по області майже 400 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

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