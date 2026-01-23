Понад 100 ударних дронів: росіяни масовано вдарили по Україні, є поранені

Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Російські окупанти вкотре вдарили по Україні, унаслідок чого є поранені та руйнування. Як повідомив Олександр Ганжа, очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, увечері та вночі ворог знову атакував область.

"Російська армія тероризувала Кривий Ріг та район, спрямувавши безпілотники. Внаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджена цивільна інфраструктура", - заявив він.

Крім того, під ворожим вогнем опинилася й Синельниківщина. Так, по Васильківській громаді противник застосував БпЛА.

"Постраждали двоє людей - 47-річна жінка та 18-річний хлопець. Знищені приватний будинок і автівка, ще одну оселю пошкоджено. Понівечені господарська споруда та фермерське господарство", - наголосив Ганжа.

Також неспокійно було і в Нікопольському районі. Там агресор бив по Нікополю та Мирівській громаді артилерією та з реактивної системи залпового вогню "Град".

Харківщина

У Харківській обласній прокуратурі заявили, що у ніч на 23 січня збройні сили Росії атакували селище Великий Бурлук Куп’янського району ударним безпілотником, попередньо, типу "Герань-2".

"Пошкоджено будинки. Постраждав 49-річний чоловік. У потерпілого - вибухове поранення стопи. Йому надають необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Що запускали окупанти по Україні і що було збито

Як повідомили у Повітряних силах Збройних сил України, у ніч на 23 січня (з 20:00 22 січня) противник атакував 101 ударним безпілотником типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - Росія, а також Донецьк - тимчасово окупована територія України. Близько 60 із них - "Шахеди".

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів. Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях", - повідомили у Повітряних силах.

Удари Росії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 22 січня російська загарбницька армія завдала по Кривому Рогу на Дніпропетровщині комбінованого ракетно-дронового удару. Під ударом був сектор житлової забудови та об'єкти інфраструктури. Повідомлялося, що поранень зазнали 11 людей, із них троє дітей.

Крім того, ворожий дрон влучив у багатоповерховий будинок у Дніпрі. Йшлося про шістьох постраждалих.

Також російські окупаційні війська завдали ударів авіабомбами по селищу Комишуваха у Запорізькій області. Загинула одна людина, повідомлялося про щонайменше 10 постраждалих.

