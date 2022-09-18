Наразі відомо про загибель двох чоловіків і поранення ще двох чоловіків та жінки.

Російські загарбники скерували понад 60 снарядів з реактивних систем залпового вогню "Град" і важкої артилерії по трьох громадах Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені… Такі невтішні попередні дані після масового обстрілу Нікопольського району", - наголосив Резніченко.

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За його словами, після обіду росіяни чотири рази ударили по трьох громадах району - Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській.

"Стріляли "Градами" та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів", - додав голова ОВА.

"У громадах є руйнування. Їх масштаби уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція", - зазначив Резніченко.

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські окупанти обстріляли з "Градів" Нікопольський район на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждали троє людей. Сам Нікополь накрили вогнем двічі.

У місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач. Також сталося загоряння на місцевому ринку.

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