У російській Читі і області набір кандидатів у ворожі війська здійснюється під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні.

Росіяни поряд з оголошеною частковою мобілізацією продовжують і так звану "внутрішню".

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

"Для поповнення втрат особового складу підрозділів окупаційних військ на тимчасово захоплених територіях України військово-політичне керівництво РФ оголосило часткову мобілізацію. Разом з тим, продовжується проведення заходів так званої "внутрішньої самомобілізації". У військах казачого товариства "Всєвєлікого войска донского" здійснюється підбір кандидатів для служби в Росгвардії", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що кубанське казаче військо зобов’язане сформувати додаткові підрозділи добровольців та провести їхню підготовку на базі своїх районних товариств Краснодарського краю. У місті Чита і області набір кандидатів здійснюється під виглядом відправки на будівельні роботи в Україні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. За його словами, призову підлягатимуть тільки військовослужбовці, які перебувають у запасі.

У свою чергу міністр оборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що мобілізувати планують близько 300 тис.осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації в РФ можуть мобілізувати близько 40-50 тисяч резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпіровки.

Як зазначив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, метою мобілізації для Росії є стабілізація лінії фронту, щоб не дати українським військовим просунутися вперед.