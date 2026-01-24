РФ вдарила по житлових будинках Харкова: серед поранених вагітна жінка і дитина (фото, відео)

У місті численні пожежі та руйнування.

У ніч на 24 січня росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову, внаслідок чого на даний час відомо про 19 поранених, серед яких вагітна жінка та дитина.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що під ударом були два районі - Індустріальний та Немишлянський. Там горіли квартири у багатоповерхівках, руйнувань зазнали гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок.

"За попередньою інформацією, в Індустріальному районі влучання в будинок та загорання квартири. Маємо інформацію про ще одне влучання в житловий будинокі. У п'ятиповерховому будинку внаслідок влучання "Шахеда" заблоковані люди", - повідомив мер.

Як деталізував очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, відомо про двох постраждалих жінок, які потребували медичної допомоги.

"74-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес внаслідок ворожої атаки на Харків. Також постраждала 25-річна вагітна жінка", - написав він.

Також зафіксоване влучання "Шахеда" в приватний будинок у Немишлянському районі. Терехов зазначив, що внаслідок обстрілу постраждала власниця житла. Також пошкоджено багато сусідніх будинків.

"Внаслідок влучань в Індустріальному районі постраждали гуртожиток з переселенцями, лікарня та пологовий будинок", – повідомив Терехов.

Міський голова повідомив, що загалом окупанти атакували Харків майже 2,5 години, застосувавши 25 "Шахедів":

"Горіли квартири. Горіли будинки. Є поранені. Є ті, хто цієї ночі втратив дім. Це був свідомий удар по мирному місту – по людях, які просто живуть, працюють, ростять дітей".

Удари по Харкову

17 січня Харків перебував під ударом окупантів. Тоді в місті були завдані значні пошкодження об’єкту критичної інфраструктури в Індустріальному районі міста.

А вночі 18 січня російські окупанти атакували Харків ударними дронами типу "Шахед". Безпілотник влучив у приватний будинок у Холодногірському районі міста. На місці удару спалахнула пожежа. Внаслідок удару загинула 20-річна дівчина.

