Місто було без централізованого водопостачання майже місяць.

Миколаїв приступив до розв'язання проблеми з центральним водопостачанням, яке було відсутнє з середини квітня, коли в результаті боїв було пошкоджено водопровід, що поставляє в місто воду з річки Дніпро.

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

"На цей момент ми затягнули воду з Південного Бугу на очисні споруди. Після очищення за показниками вона не відповідає питній. Ми її очищаємо багаторазово хлором і коагулянтами. На цей момент це єдина можливість подати в такому великому обсязі воду для людей, щоб вони могли елементарно сходити в туалет, випрати речі, сходити в душ й таке інше", - сказав він.

Також мер зазначив, що місто використовує 56 млн грн, виділених йому урядом, щоб пробурити достатню кількість артезіанських свердловин і подати в систему воду, яка за своїми якостями буде відповідати питній.

"Ми продовжуємо роботу над бурінням свердловин, які можуть дати нам великий дебет води. Щоб замістити воду, яку ми беремо з річки, водою зі свердловин. Кількість свердловин збільшується, і кількість води збільшується. Обсягу буде не вистачати та згодом, коли ми повністю перейдемо на воду зі свердловин. Ми будемо подавати її погодинно, але вона буде відповідати якості питної води", - сказав він.

Ситуація з водою в Миколаєві:

У квітні через бойові дії поблизу Миколаєва пошкоджено дві гілки водопроводу, який подавав воду в місто.

3 травня Кабінет Міністрів виділив 56 млн грн "Миколаївводоканалу" для буріння артезіанських свердловин, які повинні забезпечити місто водою.

У понеділок, 9 травня, в Миколаєві анонсували появу технічної води, яку можна використовувати для побутових потреб.

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