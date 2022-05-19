В результаті обстрілу перебито газопровід, припинено електропостачання, зруйновано понад 10 будинків.

Російські окупанти обстріляли село Велика Костромка в Дніпропетровської області.

Про це начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив у Telegram.

За його словами, вночі ворожі війська вели обстріли по всій лінії зіткнення.

"Сильний обстріл по житлових кварталах села Велика Костромка - перебито газопровід, електропостачання, зруйновано понад 10 будинків. За попередніми даними, жертв немає, раніше проводилася евакуація в Кривий Ріг", - повідомив Вілкул.

Ситуація в регіоні:

12 травня російські окупанти обстріляли з "ураганів" Дніпропетровську область.

"Влучили по Великій Костромці та Зеленодольську. Били якраз тоді, коли люди йшли на роботу. Один загиблий, один поранений. Зруйновано об'єкт енергетичної інфраструктури", - повідомили в ОВА.

14 травня росіяни знову вдарили по Дніпропетровській області.

Вас також можуть зацікавити новини:

Пентагон може призупинити постачання озброєння в Україну - глава Держдепартаменту США

ЗСУ, ймовірно, виграли битву за Харків - Інститут вивчення війни

Окупанти відводять свої війська від Харкова - Генштаб