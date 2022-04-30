Пропагандисти використовують події 8-річної давності, щоб нав'язати власну версію трагічних подій, посіяти розбрат і ворожнечу в українському суспільстві.

В Одесі російські пропагандисти хочуть розхитати ситуацію напередодні трагічної дати 2 травня – річниці масових заворушень, під час яких у місті в 2014 році загинули майже 50 осіб.

Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Одеській області.

Відзначається, що пропагандисти використовують події 8-річної давності, щоб нав'язати власну версію трагічних подій, посіяти розбрат і ворожнечу в українському суспільстві.

"І для цього збираються представити новий "документальний фільм". Причому акторами в ньому будуть ніхто інші, як військові з армії загарбників. Про це стало відомо з нових перехоплень СБУ, які вдалося зробити на території Херсонської області", - сказано в повідомленні.

Спецслужба опублікувала аудіозапис, на якому чути діалог двох чоловіків.

Зокрема, командир ставить військовослужбовцю з "ДНР" завдання знайти серед своїх людей тих, хто був "очевидцем подій у м.Одеса".

В СБУ пояснюють, що навіть самі окупанти з насмішками ставляться до таких "документалок".

"Не кажучи вже про одеситів, які після недавніх ракетних обстрілів міста зрозуміли, що росіяни вважають їх своїми ворогами. Завдання агресора - посіяти паніку, наше - зберігати спокій і не піддаватися будь-яким провокаціям", - акцентують в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі введено комендантську годину з 22:00 неділі, 1 травня, до 05:00 вівторка, 3 травня.

2 травня 2014 року в Одесі відбулися масові заворушення, що призвели до смерті майже 50 людей. Щорічно в цей день багато людей відвідують знакові місця, щоб вшанувати пам'ять загиблих, але також в цей день в Одесі часто бувають провокації.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року проукраїнські активісти мали намір в Одесі провести марш "за єдність України". Вони хотіли пройти від Соборної площі до парку ім. Тараса Шевченка. Але їм завадили представники Антимайдану, колона яких перегородила рух учасникам маршу. В результаті почалися масові заворушення за участю проросійських і проукраїнських активістів.

Це призвело до зіткнення в центрі міста (на Грецькій площі), де були застрелені 6 осіб, зокрема, проукраїнські активісти. Потім прихильники незалежності України прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко Антимайдану. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок - через вогонь, дим, падіння з вікон палаючої будівлі загинули ще 42 людини.

Постраждали того дня понад 200 осіб.