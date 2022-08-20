Це призводить до відмов окупантів від участі в бойових діях.

Особовий склад росіян, що воюють в Україні, деморалізований.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації та обманом з обіцяними виплатами. Це призводить до відмов окупантів від участі в бойових діях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, це не перші випадки, коли вороги шукають спосіб втекти з війни. Ще в кінці травня в ГУР повідомляли, що в Харківській області рашисти шукали українські патрони з метою вчинити "самостріл".

А минулого тижня Служба безпеки України опублікувала добірку "лайфхаків" загарбників, які дозволяють забратися з війни додому. Для цього вони придумують найрізноманітніші хитрощі. Противники готові прикидатися психічно нездоровими, ламати руки і навіть стріляти один в одного.

Також зазначалося, що російські окупанти деморалізовані і шукають будь-яку можливість уникнути участі в бойових діях. Вони стали частіше саботувати накази своїх офіцерів, особливо якщо це стосується наступу.

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