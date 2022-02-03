Росія продовжує постачання окупаційним військам зброї та паливно-мастильних матеріалів.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що розвідка фіксує у лавах окупаційних військ "переляк" через нібито майбутній український наступ, яким бойовиків лякає російська пропаганда.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу у Києві.

Резніков зазначив, що Росія продовжує постачання окупаційним військам зброї та паливно-мастильних матеріалів.

"У них, у тому числі й на окупованій території ОРДЛО, відбувається ротація, оскільки на сьогоднішній день наша розвідка спостерігає переляк і психологічний стан низького рівня серед бойовиків і найманців", - розповів міністр.

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Він пояснив, що це відбувається через російську пропаганду про нібито майбутній український наступ.

"Це чітко відображається на низькому психологічному стані найманців та інших покидьків, які сьогодні несуть "службу" у 1 та 2 АК ЗС РФ", - сказав Резніков.

З листопада 2021 року Росія зосередила на кордонах з Україною понад 100 тисяч військових. Міжнародна спільнота непокоїться, що Кремль залучить армійців і техніку до повномасштабного наступу.

У зв’язку з новою загрозою російської агресії у Східній Європі США, Британія та ЄС працюють над інструментами стримування намірів Путіна, зокрема шляхом запровадження жорстких санкцій.

США та низка країн Європи погодилися передати українській армії військове озброєння для захисту суверенітету держави від імовірного нового наступу Росії.

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