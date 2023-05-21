Під час цих ракетних атаках Росія стала частіше використовувати розвідувальні безпілотники.

З початку травня 2023 року Росія відновила часті ракетні удари вглиб території України. Швидше за все, вони спрямовані, перш за все, на ослаблення української ППО.

Про це пише Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки. Під час цих ракетних атаках Росія стала частіше використовувати розвідувальні безпілотні літальні апарати (БПЛА).

До них відноситься і БПЛА російського виробництва SuperCam, які відносно дешеві та мають достатню дальність, щоб пролітати над цілями крилатих ракет.

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"Росія, швидше за все, застосувала цю тактику, намагаючись отримати більш своєчасну оцінку бойової шкоди і поліпшити свій цикл наведення. Повільний і неефективний процес наведення російських збройних сил був основним недоліком їхніх дій в Україні", - сказано в повідомленні.

Однак, зазначають у британській розвідці, повільні розвідувальні безпілотники дуже вразливі для української ППО.

Війна в Україні - ракетні удари росіян

Як повідомляв УНІАН, в ніч із 17 на 18 березня українські сили протиповітряної оборони знищили 29 із 30 російських крилатих ракет. Також українськими силами збито два ударних БПЛА "Shahed-136/131" і два розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня.

За час ракетних ударів по Україні Росія витратила значні запаси своїх ракет, а виробничі потужності обмежені санкціями і станом воєнно-промислового комплексу.

Проте, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький заявив, що попри санкції Кремль зміг налагодити виробництво боєприпасів. За його словами, РФ щомісяця може виготовляти 25 ракет "Калібр", 2 ракети "Кинджал", 35 крилатих ракет "Х-101" і 5 балістичних ракет "Іскандер-М".

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія зараз має можливості обходити санкції і отримувати технологічні продукти, необхідні для виготовлення ракет. Але 11-й пакет санкцій повинен цьому перешкодити і закрити можливості для РФ отримувати хоча б щось.

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