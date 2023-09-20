Ні українські, ні російські чиновники офіційно не бажають оприлюднити цифри, що відображають ціну війни.

Щонайменше 25 000 українців втратили кінцівки після вторгнення Володимира Путіна в минулому році в країну. Точні цифри важко перевірити, і вони можуть бути набагато вищими, пише Sky News.

Кількість покалічених російських солдатів невідома, але вважається, що вона також величезна. Ні українські, ні російські чиновники офіційно не бажають оприлюднити цифри, що відображають ціну війни.

"Цифра не є офіційною, і деякі з них пов'язані з множинною втратою кінцівок. Це стадіон, повний інвалідів", - каже Майк Коркоран, співзасновник клініки, про українську оцінку в 25 000 чоловік.

Відео дня

За 18 місяців війни в Україні число українців з ампутованими кінцівками було як мінімум в 10 разів більше, ніж американців, покалічених за 20 років в Іраку і Афганістані разом узятих.

Українці, які пережили ампутацію - деталі

Від 20 до 50 тисяч українців з початку вторгнення Росії у лютому 2022 року втратили одну або кілька кінцівок. Такі цифри засновані на даних, отриманих від медустанов і уряду, пише The Wall Street Journal з посиланням на українську благодійну організацію Houp Foundation і німецького виробника протезів Ottobock.

Вас також можуть зацікавити новини: