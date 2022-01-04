Минулої доби окупанти на Донбасі тричі обстріляли українські позиції, поранений вчора боєць знаходиться у важкому стані.
Про це повідомляє прес-центр Штабу ООС у Facebook.
Так, упродовж минулої доби, 3 січня російсько-окупаційні війська тричі обстрілювали українські позиції - у напрямку Світлодарська, Лебединського та поблизу Шумів.
Станом на 7 годину ранку, 4 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Читайте такожСтали відомі втрати бойовиків на Донбасі за рікПри цьому повідомляється, що стан пораненого вчора українського бійця погіршився, зараз він – важкий.
Вчора повідомлялося, що стан його здоров’я – середньої важкості.
Війна на сході України
Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими військами Криму.
Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.
Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.
За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.
Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".
При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.