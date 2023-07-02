За інформацією джерела ВЧК-ОГПУ в Чечні вже кілька днів ніхто не бачить ані кортеж Рамзана Кадирова, ані його самого.

Син глави Чечні Рамзана Кадирова, який з перших днів підтримав російське вторгнення в Україну, Адам Кадиров розмістив у соцмережах повідомлення про те, що просить, щоб його батька "беріг Всевишній".

Як повідомляє ВЧК-ОГПУ, даним повідомленням він фактично підтвердив інформацію, що з'явилася в ЗМІ, про те, що Кадиров знаходиться у вкрай важкому стані.

За інформацією джерела ВЧК-ОГПУ в Чечні вже кілька днів ніхто не бачить ані кортеж Рамзана Кадирова, ні його самого. Як зазначило джерело "в республіці неможливо знайти людину, яка б бачила Кадирова". Відбувається це на тлі, розмов серед місцевих жителів про те, що у Кадирова загострилися проблеми з печінкою та нирками і він перебуває у вкрай важкому стані.

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Кадиров: останні новини

24 червня 2023 року глава Чечні Рамзан Кадиров назвав дії ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина "мерзенною зрадою".

25 червня 2023 року глава Чечні Рамзан Кадиров, чиї підрозділи були відправлені в Ростов на придушення заколоту ПВК"Вагнер", висловився про те, що трапилося. Бійців ПВК "Вагнер" він закликав "далі бути тверезими у своїх рішеннях".

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