За минулу добу в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири ворожих обстріли.
Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС.
Як уточнюється, окупанти вчора відкривали вогонь у районі населених пунктів Водяне, Кам'янка, Причепилівка. Внаслідок обстрілів кульове поранення отримав військовослужбовець ЗСУ.
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"Захисника доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний", - йдеться у повідомленні.
В штабі додали, що на обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.
З початку поточної доби вже зафіксовано два порушення перемир'я - біля Водяного та Пісків. Втрат у лавах ЗСУ немає.
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