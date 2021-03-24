У штабі ООС вважають, що це свідчить про наміри й надалі здійснювати провокації уздовж лінії розмежування.

На тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала скупчення військової техніки окупантів, яка розташована з порушенням лінії розведення.

Читайте такожСитуація на Донбасі: бойовики 10 разів порушували "тишу", серед українських військових без втратЯк повідомляє штаб операції Об’єднаних сил з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 23 березня, безпілотник спостерігачів зафіксував на аеродромі в районі населеного пункту Переможне, що поблизу Луганська, велике скупчення військової техніки окупантів.

Зокрема, це 7 установок реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град", 8 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" калібру 122 мм, та 2С3 "Акація" калібру 152 мм, 6 причіпних гаубиць 2А65 "Мста-Б" калібру 152 мм та 6 одиниць Д-30 "Жаба" калібру 122 мм.

Крім того, поруч зі Старомихайлівкою, що на тимчасово окупованій території Донецької області, виявлено 2 міномети 2Б11 "Сані" калібру 120 мм.

Також 20 танків різних модифікацій знаходилися за межами виділених місць зберігання на окупованій території Луганщини: 13 з них – на території аеродрому біля населеного пункту Переможне, 5 – поблизу населеного пункту Хрустальний та 2 – біля Георгіївки.

"Таке значне скупчення військової техніки окупантів свідчить про наміри і надалі здійснювати провокації уздовж лінії розмежування. Нарощування озброєння та зосередження військової техніки в районах полігонів є прямим доказом проведення навчань та бойового злагодження підрозділів збройних формувань Російської Федерації", - зазначили у штабі.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи