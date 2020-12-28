Про всі факти порушень режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ / фото УНІАН

За поточну добу російські окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Читайте такожУкраїна направила ОБСЄ ноту через поранення окупантами бійця ЗСУ на ДонбасіПро це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

«Протягом поточної доби, 28 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано тринадцять порушень режиму припинення вогню. Більшість із них були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації неодноразово відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем. Так, для коригування вогню ворог застосував безпілотні літальні апарати, але оперативні дії українських засобів РЕБ зупинили подальше його використання.

«Поблизу населеного пункту Чермалик російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення. Військовослужбовця було доправлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де противник кілька разів вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем», - наголошується у повідомленні.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поруч з Південним збройні формування РФ відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. Також поруч зі Світлодарськом противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а біля Новоолександрівки - ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

У цьому зв'язку про всі факти порушень режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко