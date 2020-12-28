Внаслідок ворожого вогню один український військовий отримав поранення.

За поточну добу російські окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Читайте такожУкраїна направила ОБСЄ ноту через поранення окупантами бійця ЗСУ на ДонбасіПро це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.

«Протягом поточної доби, 28 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано тринадцять порушень режиму припинення вогню. Більшість із них були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації неодноразово відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем. Так, для коригування вогню ворог застосував безпілотні літальні апарати, але оперативні дії українських засобів РЕБ зупинили подальше його використання.

«Поблизу населеного пункту Чермалик російсько-окупаційні війська застосували стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення. Військовослужбовця було доправлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Ворожу вогневу активність було помічено й неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де противник кілька разів вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем», - наголошується у повідомленні.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поруч з Південним збройні формування РФ відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та великокаліберних кулеметів. Також поруч зі Світлодарськом противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а біля Новоолександрівки - ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

У цьому зв'язку про всі факти порушень режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко