На прицільні обстріли противника українські військові відкрили вогонь у відповідь і змусили окупантів відмовитися від подальших дій.

Протягом доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Читайте такожОкупанти продовжують блокувати дорожні коридори навпроти п’ятьох КПВВ - штаб (фото)Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС. Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Водяного, що на Приазов’ї, ворог застосував проти українських військових ручний протитанковий гранатомет, а поблизу Павлополя – здійснив кілька черг зі стрілецької зброї. Обидва види зброї противник застосував і біля населеного пункту Піски. Чотири рази ворог провокував військових у передмісті Авдіївки. "Тут окупанти неодноразово застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - зазначається в повідомленні.

Також, російсько-окупаційні війська обстріляли мирне населення поблизу Кам’янки. Здійснивши кілька пострілів зі станкового протитанкового гранатомета, окупанти знищили трактор марки John Deere, що повертався із сільськогосподарських робіт. "Варто зазначити, що цивільну техніку знищено поза межами українських позицій", - уточнюється в повідомленні.

В результаті обстрілу один з трактористів отримав поранення. Українські військові відразу вирушили до місця події, надали постраждалому першу медичну допомогу і доставили його до лікувального закладу.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог один раз порушив режим припинення вогню поблизу населеного пункту Південне. Тут ворог застосував проти українських захисників протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

На численні та прицільні обстріли противника українські військові відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога відмовитися від подальших дій. Серед військових бойових втрат та поранень немає.

"Від початку поточної доби, 21 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша", - підсумували в прес-центрі.

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Автор: Ірина Погоріла