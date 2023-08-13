Загалом по лінії фронту відбулось цієї доби 24 бойових зіткнення.

Російські окупанти цієї доби намагались відновити втрачене положення на Бахмутському, Шахтарському та Запорізькому напрямках, результату не досягли.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні щодо ситуації з російським вторгненням. Зазначається, що загалом по лінії фронту відбулось цієї доби 24 бойових зіткнення.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення у районах південніше Андріївки та західніше Ягідного Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області.

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Безуспішні спроби відновити втрачене положення ворог здійснив на Шахтарському напрямку в районі західніше Старомайорського Донецької області; на Запорізькому напрямку - в районі східніше Роботиного Запорізької області. При цьому завдав авіаційних ударів в районах Червоного та П’ятихаток Запорізької області та Благодатного та Старомайорського на Донеччині.

"На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки", - інформує Генштаб.

Також сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Мар’їнському напрямку - в районі міста Мар’їнка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південно-східніше Андріївки Луганської області.

Авіаудар були завдані росіянами також на Лиманському та Херсонському напрямках.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Ситуація на фронті

Росіяни за добу завдали два ракетних удари, 24 авіаційних удари і близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по позиціях українських військ і населених пунктах.

У сьогоднішьному матеріалі видання THE HILL стверджується, що Росія непомітно почала новий наступ у східній частині Луганської області, який, на думку аналітиків, спрямований на підрив українського контрнаступу.

Як пише видання, хоча ця операція окупантів набагато менша за розміром та розмахом, ніж зимовий наступ Москви, російський наступ може чинити тиск на Україну під час її власного великого наступу і розділити її увагу. Зокрема повідомляється, що на даний момент війська РФ швидко просунулися до Куп'янська Харківської області, який знаходиться відразу за Луганськом, і, якщо він буде взятий, це зміцнить російський контроль над даним районом. Місто було взято росіянами в перші дні війни, перш ніж українські війська відбили його минулої осені.

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