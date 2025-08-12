За його даними, співвідношення особового складу військ становить 1 до 3 у бік противника.

Президент України Володимир Зеленський розкрив інформацію про втрати особового складу з нашого боку та з боку ворога. За його словами, на зараз втрати окупантів десь втричі більші за наші. Про це лідер України сказав сьогодні під час спілкування з журналістами.

"Щодо втрат. Наведу приклад вчорашнього дня, в цілому приблизно так: у "рускіх" тисяча втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше - 968 втрат у Росії, убитих 531 і 428 поранених, 9 в полоні. Ми - 340 втрат за добу: 18 "двохсотих" і 243 "трьохсотих", 79 безвісти зниклих. Приблизно 1 до 3, тобто їхні втрати втричі більші", - зазначив президент.

За його даними, співвідношення особового складу військ становить 1 до 3 "у бік противника щодо кількості". Стосовно ситуації по зброї Зеленський повідомив, що на сьогодні приблизно: артилерія 1 до 2,4 у бік противника; дрони FPV – 1 до 1,4 на нашу користь.

"Не вистачає грошей на дрони, тому поки 1 до 1,4, хоча ми вважаємо 1 до 2,5 ми можемо легко триматина нашу користь, навіть 1 до 4 могли б на нашу користь, але шукаємо фінансування у європейських партнерів", - сказав він.

Голова держави також зазначив, що з Сумського напрямку, так як його взяти росіяни не змогли, почалося пересування військ РФ на Запорізький і на Покровський напрямки. Таким чином жива сила ворога буде збільшуватись на певних напрямках.

"Вони готуються до наступальної операції, ми вважаємо, на трьох напрямках. Головні напрямки – Запорізький, Покровський і Новопавлівський. Вважаємо, що на Запорізький буде близько 15 тисяч додатково, Покровський – близько 7 тисяч додатково, Новопавлівський може бути 5 тисяч додатково – вважаємо, що цей напрямок третій за пріоритетністю. Із 53 тисяч в Сумах, вважаємо, що близько 30 тисяч будуть зараз йти на ці три напрямки. Вважаємо, що це головне джерело військ, це їхні найсильніші бригади, які на Курському напрямку стоять, вони будуть пересуватись", - зауважив Зеленський.

За його словами, є переконання, що окупанти будуть робити все, аби після 15 серпня готуватись до наступальних дій.

"Вважаємо, що вони будуть готові до вересня з цими бригадами. Вважаємо, що з додатковими можуть бути готовими в листопаді. Вважаємо, що всі ці три напрямки були рік тому, і вони діють за тими самими планами і мапами. Ця наступальна місія на Запоріжжя і на Покровськ була затримана на рік через Курську операцію. Бачимо все те саме, ті самі кроки і накопичення такої кількості людей, яка їм потрібна. Вони рік тому були починали діяти саме так, але через Курську операцію вони почали перекидати туди людей, боялись, що ми будемо просуватися вглиб Росії. Що і відбулося", - зазначив Зеленський.

При цьому він зауважив, що по всіх напрямках впродовж цього місяця росіяни будуть намагатися демонструвати якесь просування для того, щоб політично тиснути на Україну, прагнучи тих чи інших поступок.

"Я якраз хочу, щоб вони знали, що ми це розуміємо, і що наше військо буде готуватись до цього", - підкреслив Зеленський.

Ситуація на фронті - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, учора командир екіпажу БПЛА "Кара Небесна" бригади "Рубіж" Національної гвардії України (НГУ) Андрій Отченаш сказав, що на Покровському напрямку ситуація дуже складна, росіян там наразі "нереально величезна кількість".

Сьогодні речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов в коментарі УНІАН сказав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський направив додаткові сили для зупинки росіян на Покровському напрямку.

Військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов зазначає, що цей серпень для України "надзвичайно складний", бо ворог, маючи досить обмежені дедлайни – приблизно до середини жовтня, – намагається якомога більше захопити наших територій. Селезньов додав, що згодом ми дізнаємося, чи стане це для росіян майбутнім аргументом на перемовинах, чи ворог має якісь інші плани.

За його даними, тим не менше, минулого тижня ми втратили 141 квадратний кілометр нашої території. До прикладу, тижнем раніше це було лише 93 кілометри.

Селезньов не виключив, що ворог проводить передислокацію своїх сил та засобів на найпріоритетніші для нього напрямки. Він зазначив, що ворог не припиняє своїх атак, шукаючи слабкі місця в нашій обороні і йдеться не лише про Покровський чи Запорізький напрямки. Так само ворог постійно атакує наших оборонців в районі Торецька, в напрямку на Часів Яр, на Сіверському та Лиманському напрямках. Надзвичайно складна ситуація на полі бою північніше від Куп’янська, підкреслив він.

