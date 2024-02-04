Окупанти сховали ракетоносії з "Калібрами" у пункти базування.

Російські окупанти винесли "урок" зі знищення ракетного катера "Івановець", і сховали ракетоносії з "Калібрами" у пункти базування. Про це розповіла голова координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, зазначивши, що ситуація може змінитися дуже швидко, оскільки "Калібрів" у РФ багато і вивести їх у море не важко.

"Калібри" заведені в пункти базування разом з їх носіями. Погода абсолютно несприятлива, море роздуває потужний шторм перед суттєвою зміною повітряних фронтів. Це, і уроки з "Іванівцем" змусили росіян завести фактично всі кораблі в пункти базування. Зараз один в Азовському морі і один - в Чорному, це фактично патрулювання вздовж пункту базування і більше нічого", - розповіла вона.

Вона також пояснила, чому окупанти стали менше використовувати "Калібри".

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Так, за словами Гуменюк, забезпечення інфраструктури і обслуговування ракетоносіїв та ракетних установок зосереджено в Севастополі, і перетягнути ці засоби забезпечення в Новоросійськ окупантам все ще не вдається, саме тому вони й економлять ракети.

Водночас, за словами спікера, не варто втрачати свою пильність, бо "Калібрів" в них багато".

"Вони споряджені, всі ракетоносії, які є в пунктах базування, готові до застосування - як тільки буде команда, дві три-години - і вони у відкритому морі, або можуть не чекати цього, а стартувати з самої бухти. Також варто не забувати, що вони можуть застосувати "Калібри" і з акваторії Каспійського моря, така практика в них теж була. Тому ми ретельно відстежуємо обстановку та інформуємо населення", - додала Гуменюк.

Знищення катера "Івановець" - що відомо

В ніч на 1 лютого Головне управління розвідки здійснило спецоперацію, внаслідок якої поблизу тимчасово окупованого Криму було потоплено російський ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ.

Видання Defense Express зазначало, що російський катер атакували мінімум шість безпілотників.

У ГУР повідомили, що вартість знищеного під час операції катера становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів. Крім того, РФ могла втратити чимало моряків – на катері було 40 членів екіпажу. На місці затоплення тривають пошуково-рятувальні роботи.

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