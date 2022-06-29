З цією метою організовано приймання заявок про пошкоджене (зруйноване) майно в ході бойових дій.

Окупаційна адміністрація Маріуполя застосовує нові методи збору інформації про мешканців, які залишаються в місті.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, з цією метою організовано приймання заявок про пошкоджене (зруйноване) майно в ході бойових дій.

"Для цього громадянам необхідно подати заявку на відбудову житлових помешкань або відшкодування, у разі коли відбудувати неможливо. В заяві в обов’язковому порядку вказується, що майно, начебто, було пошкоджене в результаті обстрілів ЗСУ. Також, необхідно перерахувати всіх власників житлового помешкання, а також зареєстрованих там громадян і надати інформацію щодо місця їхнього нинішнього перебування. Якщо зареєстровані в помешканні громадяни виїхали на підконтрольну Україні територію, або закордон (окрім РФ та РБ), осіб, які подали заявки, викликають на допит. Надалі вимагають встановити зв’язок з особами що виїхали та спробувати примусити їх до співпраці з окупантами", - пояснили в ГУР.

Зазначається, що сам процес відбудови житлових помешкань досі не розпочався, а випадків грошових компенсацій за зруйноване житло, яке не підлягає відновленню, не зафіксовано.

"Окупанти зносять зруйновані будівлі, проте постраждалим мешканцям варіанти для переселення до іншого житла не надаються. Водночас особам, які втратили житло пропонують переселитися у помешкання місцевих мешканців, які вимушені були виїхати через бойові дії. Ситуація з постачанням води та газу в місті залишається стабільно важкою", - повідомили в розвідці.

Як раніше повідомляв УНІАН, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що в окупованому Маріуполі Російські загарбники проводять так званий "перепис населення". У людей вимагають документи, що засвідчують особу, а також знімають відбитки пальців. Зараз місцевим жителям заборонено залишати місто.

Водночас радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті все ще продовжують знаходити нові тіла. Востаннє знайшли понад 100 загиблих внаслідок бомбардувань російських окупантів.

Крім того, окупанти в Маріуполі поширюють фейкові списки адрес будинків під знесення або ремонт. Такою маніпуляцією росіяни намагаються заманити жителів міста назад.

Жителів Маріуполя закликають не вірити російським загарбникам і не повертатися в місто, щоб окупанти не змогли їх використовувати в трудовому рабстві та створити "живий щит" для прикриття від Збройних сил України під час звільнення.

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