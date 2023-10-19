Російські окупанти дістали із засіків "вінтажну" військову техніку. У тимчасово окупованому Криму помітили колону такого раритету.
"Окупантам скоро нічим буде воювати", - деться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram-каналі.
Так, колону старої військової техніки зафіксували в селі Оріхівка в Криму, вона рухалася в бік Джанкоя.
"Вона (колона техніки – УНІАН) включає в себе: УАЗи, УРАЛи, БМД і БТР старого зразка", - уточнили партизани.
За їх словами, росіяни продовжують діставати все мотлох, щоб компенсувати величезні втрати на фронті.
Втрати Росії у війні проти України - останні новини
У Генеральному штабк Збройних сил України на ранок 19 жовтня повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 290 680 осіб.
При цьому українські військові перетворили на металоллом тисячі одиниць російської військової техніки, а саме танків ‒ 4 992, бойових броньованих машин ‒ 9 437, артилерійських систем - 983, а такеж 320 літаків і 324 вертольоти і безліч іншого озброєння.