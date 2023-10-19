Відзначається, що в колоні тільки техніка старого зразка.

Російські окупанти дістали із засіків "вінтажну" військову техніку. У тимчасово окупованому Криму помітили колону такого раритету.

"Окупантам скоро нічим буде воювати", - деться у повідомленні партизанського руху "Атеш" в Telegram-каналі.

Так, колону старої військової техніки зафіксували в селі Оріхівка в Криму, вона рухалася в бік Джанкоя.

"Вона (колона техніки – УНІАН) включає в себе: УАЗи, УРАЛи, БМД і БТР старого зразка", - уточнили партизани.

За їх словами, росіяни продовжують діставати все мотлох, щоб компенсувати величезні втрати на фронті.

Втрати Росії у війні проти України - останні новини

У Генеральному штабк Збройних сил України на ранок 19 жовтня повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали 290 680 осіб.

При цьому українські військові перетворили на металоллом тисячі одиниць російської військової техніки, а саме танків ‒ 4 992, бойових броньованих машин ‒ 9 437, артилерійських систем - 983, а такеж 320 літаків і 324 вертольоти і безліч іншого озброєння.

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