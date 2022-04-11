Зокрема, знищено один літак, два вертольоти, чотири безпілотних літальних апарати.

Сьогодні зенітними-ракетними підрозділами Повітряних сил та ППО Сухопутних військ Збройних сил України знищено сім повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема, як зазначається, знищено один літак, два вертольоти, чотири безпілотних літальних апарати.

"Винищувачі Повітряних сил Збройних сил України продовжують повітряне протистояння із переважаючими силами противника – патрулюють повітряний простір, прикриваючи ударні групи штурмовиків Су-25 та бомбардувальників Су-24м, які на різних напрямках завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сили ППО 68 окремої єгерської бригади знищили російський гелікоптер Мі-24. Воїни зауважили, що російська "вертушка" полетіла услід за російським кораблем.

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