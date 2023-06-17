Неймовірна операція проводилась під обстрілами ворога.

Бійці центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки змогли провести операцію з евакуації людей із тимчасово окупованих територій Херсонської області, які затопило внаслідок підриву Каховської ГЕС росіянами.

"З перших днів трагедії співробітники Центру спецоперацій "А" разом з колегами з ЗСУ, ДСНС, ССО та іншими силами безпеки та оборони вивозили людей, що потрапили в пастку на лівому березі Дніпра. Окремо – доставляли продукти харчування та ліки за допомогою дронів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загарбники обстріляли одну з груп спецпризначенців, яка евакуювала цивільних. Наші артилеристи одразу ж знищили цю російську позицію, яку окупанти обладнали на даху житлового будинку.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС, спричинивши масштабну техногенну катастрофу.

Встановлено, що окупанти не евакуюють українців, а користуючись моментом грабують їх і розстрілюють під час спроб врятуватися.

Водночас українські захисники знайшли спосіб передавати на ці території гуманітарну допомогу. Український ударний дрон Vampire, який раніше знищував ворога, доставляє гуманітарну допомогу українцям в окупації.

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