Бен Ходжес не бачить, щоб Україна сіла за стіл переговорів з російськими лідерами після всього, що сталося досі.

США досі не змогли повністю гарантувати перемогу України в війні проти Росії, а допомога, надана Вашингтоном, достатня тільки для того, щоб утримати Україну в цій боротьбі, вважає американський генерал у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армією США в Європі.

Уряд США постійно підкреслює, що буде підтримувати Україну до тих пір, поки війна не буде виграна. Для України перемога означає повернення всієї її міжнародно визнаної території, притягнення військових злочинців до відповідальності та отримання репарацій. Однак США досі відмовляються остаточно окреслити, що це може означати з їхньої точки зору, пише ERR.

"Наша готовність присвятити себе тому, щоб Україна дійсно перемогла, є ключовим моментом, і досі ми цього не зробили. Я пишаюся тим, що надали США, але цього було достатньо тільки для того, щоб утримати Україну в боротьбі", - сказав американський генерал у відставці.

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За словами Ходжеса, в Міністерстві оборони США були люди, які критикували контрнаступ України, який розглядається як часткова невдача, що призвела до глухого кута у війні.

"Ми ніколи б не відправили американських солдатів для такої атаки, не досягнувши повної переваги в повітрі, не надавши величезну кількість інженерного обладнання для прориву і так далі", - пояснив він.

Бен Ходжес не бачить, щоб Україна сіла за стіл переговорів з російськими лідерами після всього, що сталося досі.

"Хто в світі думає, що можна укласти мирну угоду з президентом Володимиром Путіним при владі і, по-перше, очікувати, що вони її будуть дотримуватися? І, по-друге, що життя для когось стане кращим?" - запитав він.

На його думку, союзники повинні допомогти Україні відновитися, і "вона ніколи не зможуть відновитися, поки Росія сидить на вершині Криму".

Війна в Україні - прогнози

Оскільки війна Росії з Україною триває, жодна з країн, швидше за все, не доб'ється прориву в цьому році – або навіть в наступному, але це не означає, що це скоро закінчиться. Москва і Київ не зацікавлені в переговорах про припинення війни або навіть у врегулюванні замороженого конфлікту. Бойові дії напевно триватимуть ще довгий час, пише Politico.

Українському контрнаступу не вистачило одного ключового елемента - повітряної сили, вважає колишній Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Джеймс Логан Джонс.

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