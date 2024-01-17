Декілька людей знаходяться у лікарні у важкомустані.

Російські окупанти вчора після 21:42 завдали два удари по Харкову ракетами С-300 зі сторони російського Белгорода.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він уточнив, що у Холодногірському районі пошкоджені фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, приміщення 3-поверхової приватної медичної установи, внаслідок чого вона частково зруйнована, також знищені 14 автівок. Як зазначив голова ОВА, огляд місць прильотів ще оглядається.

"Внаслідок обстрілу постраждали 17 цивільних: 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Із них трьом - надали допомогу на місці", - уточнив Синєгубов.

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Станом на зараз у лікарні перебуває 13 потерпілих: 43-річна жінка – у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші - у середньому та легкому станах.

"Рятувальники евакуювали 30 людей. Ліквідація наслідків російського терору триває", - додав Синєгубов.

Вечірній удар по Харкову

Ввечері 16 січня російські окупаційні війська вчергове атакували Харків. У місті пролунали вибухи. Про обстріл повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях. Вибухи в місті підтвердив і мер Харкова Ігор Терехов.

Водночас начальник Харківського гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник уточнив, що ворог вкотре завдавав удари з району Белгорода. Попередньо, били із ЗРК С-300.

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