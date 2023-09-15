Разом з технікою ліквідовано майже чотири десятки загарбників.

Стало відомо про нові успіхи ЗСУ на лівобережжі, українським захисникам вдалося знищити цінне обладнання окупантів.

Як повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України, за минулу добу на лівобережжі ліквідовано 36 окупантів, знищено три гармати, шість одиниць автомобільної техніки та три човни.

Крім того, на металобрухт відправлено зенітно-ракетний комплекс "ТОР" - мобільний багатоканальний ЗРК малої дальності, який призначений для ураження повітряних цілей - літаків, вертольотів, аеродинамічних безпілотних літальних апаратів, керованих ракет тощо.

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Також знищено два безпілотні літальні апарати типу FPV. Це безпілотники з функцією передачі відео в реальному часі з камери на самому БПЛА. Згідно інформації з відкритих джерел, від інших дронів вони відрізняються швидкістю, точністю та особливостями управління: пілот такого дрона керує ним у спеціальних окулярах і з пульта.

У прес-службі додають, що наразі ознак формування противником наступальних угруповань на лівобережжі не виявлено, але окупанти продовжують активне застосування безпілотних літальних апаратів. Вночі агресор спрямував кілька груп "шахедів" з узбережжя Азовського моря по території України. В зоні відповідальності Сил оборони півдня знищено 8 БпЛА: 7 над Миколаївщиною, та 1 над Вінничині. Влучань не допущено.

Звільнення Андріївки - що відомо

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські захисники заволоділи населеним пунктом Андріївка на Донеччині.

В ході штурму ЗСУ завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці і закріплюються на досягнутих рубежах.

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