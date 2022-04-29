Наразі відомо про 700 випадків вимушеного донорства у вишах.

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей примушують студентів вищих навчальних закладів масово здавати кров для російських солдатів

Про це у своєму Telegram-каналі написала уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Їй стало відомо про 700 випадків вимушеного донорства крові в таких університетах:

Донецькому національному університетові;

Донецькому національному технічному університетові;

Донбаській національній академії будівництва та архітектури;

Донбаській юридичній академії;

Донецькому національному медичному університетові імені М. Горького;

Луганському медичному університетові;

Луганському аграрному університетові;

Луганському педагогічному університетові;

Луганській академії внутрішніх справ.

Денісова нагадала, що дії РФ порушують статтю 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

Окупанти хочуть змусити здавати кров і полонених українців

24 квітня Людмила Денісова повідомляла, що у Росії хочуть змусити полонених українських військовослужбовців здавати кров для поранених окупантів.

Омбудсменка наголосила, що така практика примусового донорства була поширена в нацистських концтаборах. В'язні Бухенвальду, які вижили, згадували, що у них брали кров для солдатів Вермахту. При цьому людей морили голодом і змушували працювати.

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