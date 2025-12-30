У ЗСУ відповіли на слова Путіна про те, що армія РФ перебуває за 20 км від Сум

Така заява російського диктатора є маніпуляцією.

Заява російського диктатора Володимира Путіна про те, що російські окупанти вже нібито за 20 кілометрів від Сум є маніпуляцією географічними фактами. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Ранок.LIVE.

За його словами, відстань від російського кордону до обласного центру складає близько 25 кілометрів. Така дистанція зберігається ще з 1991 року. Тому слова президента РФ означають лише те, що армія РФ контролює власну територію по свій бік кордону, а не просунулася вглиб України.

"Єдине вклинення у Сумській області, про яке ми говоримо, - це населений пункт Грабовське, де вони зайшли приблизно на глибину кілометра. Але це аж ніяк не наблизило їх до Сум, бо кордон РФ з Сумами був завжди ближчий, ніж те Грабовське до Сум саме по собі", - пояснив Трегубов.

Як писав УНІАН, РФ не полишає спроб створити "буферну зону" на Сумщині. У Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ" наголосили, що окупанти штурмують населені пункти Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине та Кіндратівка.

"Попри голослівні заяви росіян, сили угруповання військ "Курськ" дають гідну відсіч ворогу, не залишаючи йому жодних шансів на успіх. Успіх у них спостерігається лише на чорних язиках пропагандистів, які видають бажане за дійсне", - додають в угрупованні.

Також Трегубов розповідав, яка зараз ситуація у Грабовському. Він зазначив, що у Грабовське зайшли від 30 до понад 100 російських загарбників, але ворог не намагається обрізати логістику ЗСУ, адже відстань від цієї ділянки до кордону з РФ близько один кілометр.

"Це протискування в одній конкретній точці безпосередньо на лінії зіткнення. Тут не треба обрізати нашу логістику, бо вони не намагаються робити рухів по охопленню, вони просто продавлюють. Так само як в них немає проблем з власною логістикою, бо це у пішій дистанції від кордону", - зауважив Трегубов.

