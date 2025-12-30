РФ не полишає спроб створити 'буферну зону' на Сумщині: в ЗСУ розкрили плани ворога

Російські загарбники не полишають намірів створити "буферну зону" на Сумщині, штурмуючи населені пункти Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине, Кіндратівка. Про це повідомили в Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ".
"Попри голослівні заяви росіян, сили угруповання військ "Курськ" дають гідну відсіч ворогу, не залишаючи йому жодних шансів на успіх. Успіх у них спостерігається лише на чорних язиках пропагандистів, які видають бажане за дійсне", – зазначили в службі.
Там додали, що попри заяви російських загарбників, населений пункт Хотінь лишається під контролем Сил оборони України.
"Тож звертаємося до місцевих жителів: не зважайте на брехливі ворожі наративи, зберігайте спокій і віру в ЗСУ! Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації сил оборони України!", – додали в прес-службі.
Ситуація на фронті: важливі новини
Раніше аналітики DeepState повідомили про просування РФ у Мирнограді Донецької області. Також, за даними експертів, росіяни мали успіхи біля Гуляйполя Запорізької області.
У DeepState пояснили, що українські захисники продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя. Однак через рельєф місцевості подальша оборона населеного пункту є ускладненою. Оскільки місто знаходиться в низовині, то й заводити туди особовий склад стає дедалі небезпечніше.