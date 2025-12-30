РФ не полишає спроб створити 'буферну зону' на Сумщині: в ЗСУ розкрили плани ворога

Населений пункт Хотінь перебуває під контролем ЗСУ.

Російські загарбники не полишають намірів створити "буферну зону" на Сумщині, штурмуючи населені пункти Юнаківка, Андріївка, Яблунівка, Варачине, Кіндратівка. Про це повідомили в Центрі комунікацій угруповання військ "Курськ".

"Попри голослівні заяви росіян, сили угруповання військ "Курськ" дають гідну відсіч ворогу, не залишаючи йому жодних шансів на успіх. Успіх у них спостерігається лише на чорних язиках пропагандистів, які видають бажане за дійсне", – зазначили в службі.

Там додали, що попри заяви російських загарбників, населений пункт Хотінь лишається під контролем Сил оборони України.

"Тож звертаємося до місцевих жителів: не зважайте на брехливі ворожі наративи, зберігайте спокій і віру в ЗСУ! Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації сил оборони України!", – додали в прес-службі.

Раніше аналітики DeepState повідомили про просування РФ у Мирнограді Донецької області. Також, за даними експертів, росіяни мали успіхи біля Гуляйполя Запорізької області.

У DeepState пояснили, що українські захисники продовжують утримувати позиції в більшій частині Гуляйполя. Однак через рельєф місцевості подальша оборона населеного пункту є ускладненою. Оскільки місто знаходиться в низовині, то й заводити туди особовий склад стає дедалі небезпечніше.

