Він назвав новини, що ознаменували це.

Стратегічна ініціатива у війні перейшла до української армії.

Про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"У цій війні, парадоксальним чином, перехід стратегічної ініціативи до України ознаменувався двома новинами. Трьома, насправді, але про третю я промовчу. Перше - це повернення Макдональдса в Україну. Над цим можна сміятися - не сміятися. І друге - це знищення російського полку в Саках", - повідомив він.

Надалі може статися так, що диктувати те, що відбувається з об'єктами і утримуваною місцевістю буде не російське командування, а українське, вважає Арестович.

"Українська армія довела ще в 2014 році, що вона вміє звільняти міста, не знищуючи мирне населення. Просто примушуючи противника до відходу. Точно так, як ми звільнили Бучу, Гостомель та Ірпінь. Просто почали обходити зліва і справа і вони, щоб не потрапити в оточення, терміново вивели війська. Без штурму. Щось подібне може трапитися з Енергодаром, з Херсоном, з дуже багатьма місцями", - зазначив радник глави офісу президента.

Нагадаємо, за даними Пентагону, в результаті вибухів на аеродромі "Саки" у Новофедорівці знищено ряд російських літаків і складів.

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