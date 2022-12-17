Окупант вирішив позбутися тюремного терміну, повоювавши на Донбасі.

Українські воїни продовжують "двохсотити" російських "зеків", завербованих у ПВК "Вагнер". Цього разу в Україні ліквідували бізнесмена із Саранська Євгена Манаєва.

Як повідомляє офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" з посиланням на некролог Манаєва "мінуснули" на Донбасі. Туди він вирушив прямо з колонії.

У 2019 році бізнесмен Манаєв відкрив вогонь по двох рибалках, які виловлювати рибу сітками на його ставку. Один рибалка загинув, а інший - отримав важкі поранення.

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Сам Манаєв винним у вбивстві себе не визнав, адже свято вірив, що це була необхідна самооборона. Втім, суд відправив його в колонію. Як зазначають росЗМІ, цьогоріч Манаєв знайшов "ще один законний спосіб повернутися до рідних, зокрема й до синочка" - поїхати вбивати українців на Донбас.

"ПВК "Дємбєль" (Вагнер) продовжує святкову амністію. Їх навіть не десятки", - зазначив "Штірліц".

"Зеки"-вагнерівці на війні проти України

Росія відкрито вербує на війну проти України ув'язнених. Раніше УНІАН вже повідомляв, що лідер ПВК "Вагнер" Пригожин особисто їздить по колоніях і "мотивує" росіян ставати "гарматним м'ясом".

Ставлення до "зеків" не найкраще. Командування РФ не приховує, для чого вони їм потрібні. "Зеків" навмисне відправляють у бій без харчування. Таке рішення обумовлено чітким усвідомленням того, що ув'язнені довго на війні не живуть.

Зокрема, нещодавно найманці стратили кувалдою зека-"вагнерівця", який здався у полон ЗСУ та публічно заявляв, що хоче воювати на боці України.

Відео зі стратою Євгена Нужина опублікував близький до ПВК "Вагнер" Телеграм-канал. Сам Пригожин заявляв, що Нужин "зустрівся з дуже поганими, але справедливим людьми".

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