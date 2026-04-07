'Збирати речі й наздоганяти брата': історія двох бійців, які вирішили повернутись з СЗЧ

Брати з позивними "Псих" і "Мрамор", які пішли на фронт у віці 19 та 21 року, повернулися до лав Збройних сил після самовільного залишення частини. Про деталі цієї історії розповіли в Telegram-каналі 63-ї окремої механізованої бригади.

Як з’ясувалося, причиною СЗЧ став тривалий конфлікт із керівництвом. У бійця з позивним "Псих" діагностували невропатію нижньої кінцівки, проте належної допомоги чоловік не отримав. Він розповів, що тривалий час його "годували обіцянками" і не підписували необхідні документи для лікування.

"Командування батальйону мені не дало направлення на лікування. Написали, що я самовилікувався. Це якось так заділо. Наче робиш роботу, немає зауважень, стараєшся в усьому, а на тебе забивають", – розповів "Мрамор" вже про свою ситуацію з пораненням.

Першим у СЗЧ пішов старший брат.

"На той час, коли я дізнався, що він пішов у СЗЧ, то був радий. Раз він уже пішов, то зрозумів, що все – значить, треба збирати речі, завершувати свої справи й наздоганяти брата", – згадав "Псих".

Повернутися хлопців спонукали зміни в підрозділі: призначення нового керівництва та перехід 63-ї бригади до Третього армійського корпусу.

Військові зізналися, що дуже сумували за побратимами, а нове командування запропонувало гідні умови та посади.

Представники корпусу самі зв'язалися з військовими.

"Дзвонили з Третього корпусу й казали: "Повертайся". Вони дізналися про все і сказали: "Усе, хлопці, готуйтеся. Можете хоч завтра повертатися". Запропонували набагато кращі посади, ніж у нас були", – розповіли військові.

Брати переконані, що зараз більшість бійців почнуть повертатися, оскільки ставлення та умови служби реально покращилися.

"Моя мотивація для повернення була в тому, щоб далі захищати Батьківщину, не допускати їх (окупантів – ред. УНІАН) сюди й відстоювати наші кордони", – поділився "Псих".

Попри втому та складні випробування, воїни не втрачають оптимізму та чітко розуміють, за що стоять.

"Хочеться, щоб це швидше закінчилося, і ми могли виховувати дітей у нормальній Україні, а не в Росії. Але треба ще трохи попрацювати – відправити їх(росіян ред. УНІАН) до апостола Петра", – підсумував "Мрамор".

Удари по РФ

У ніч на 6 квітня українські дрони атакували один із ключових нафтових об’єктів РФ у Новоросійську – термінал "Шесхарис".

Унаслідок удару було пошкоджено нафтопроводи біля причалів і частину інфраструктури, що підтверджують супутникові знімки та аналіз фахівців. Цей термінал є важливим для перевалки нафти, тому удари можуть порушити логістику та роботу російського енергетичного сектору.

Додамо, що ЗСУ уразили флагман Чорноморського флоту РФ – фрегат "Адмірал Макаров". Цей корабель є важливою бойовою одиницею, здатною запускати крилаті ракети "Калібр" по території України та виконувати широкий спектр завдань у морі.

Як пояснив речник ВМС Дмитро Плетенчук, навіть пошкодження такого судна суттєво знижує можливості російського флоту та його здатність завдавати ударів.

