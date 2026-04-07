Україна придумала спосіб відолікти цінні ресурси та людські сили Росії від фронту, – ISW

Росія так і не розгорнула мобільні вогневі групи чи засоби перехоплення безпілотників для захисту від ударів українських дронів.

Кампанія України з нанесення ударів по російській нафтовій інфраструктурі використовує перевантажену російську ППО і значно підриває можливості Росії з експорту нафти. Це змушує росіян перенаправляти цінні ресурси з фронту для захисту важливих об'єктів від українських атак, пише Інститут вивчення війни.

Як зазначають аналітики, географічні розміри Росії становлять величезну проблему для оборони, особливо з огляду на традиційні системи ППО, на які росіяни все ще покладаються для захисту від залпів українських безпілотників.

"Необхідність покриття великих територій створює навантаження на російську ППО, особливо з огляду на масштабну кампанію ударів України по російських радарах", – зазначається у звіті.

Відео дня

При цьому Росія так і не розробила та не розгорнула в повній мірі мобільні вогневі групи або перехоплювачі безпілотників для захисту від неодноразових масованих ударів українських дронів.

Хоча Кремль дозволив приватним підприємствам розробляти власні недорогі методи протидії, але цілі, по яких наносили удари українські сили, судячи з усього, не були належним чином прикриті такими методами, вказують в ISW.

"Кампанія дальніх ударів України, ймовірно, змусить російські сили перенаправити цінні ресурси та людські сили на протиповітряну оборону, відволікаючи їх від боротьби з самою Україною. Російські сили, ймовірно, з часом адаптуються, з огляду на їхні початкові спроби використання перехоплювачів безпілотників та обговорення мобільних вогневих груп, але можуть, як і раніше, вважати складним завданням захист безлічі великих об'єктів на великих відстанях", – підкреслюють аналітики.

Українські атаки

За даними ЗМІ, українські удари не дозволяють Росії отримувати вигоду від зростання цін на нафту, спричиненого війною на Близькому Сході. Зокрема, атаки на Приморськ та Усть-Лугу обійшлися російським експортерам енергоносіїв приблизно в 970 мільйонів доларів упущеного прибутку за тиждень до 29 березня.

На ці два порти припадає понад 40 відсотків російських потужностей з морського експорту сирої нафти. Тільки в Приморську в результаті атак згоріло нафти на суму 200 мільйонів доларів.

