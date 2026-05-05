Експерт пояснив, чому потрібно перевіряти всі кишені валізи після повернення з відпустки

Це допоможе туристам уникнути "небажаних гостей" у своєму будинку.

Після повернення з відпустки одні туристи відразу ж висипають весь вміст своїх валіз у пральну машину, тоді як інші, навпаки, тижнями не знаходять у собі сил розібрати речі. Однак і ті, й інші нерідко забувають зробити одну просту дію, яка може вберегти їх від "небажаних гостей" у своєму домі.

Засновник компанії з боротьби зі шкідниками ThermoPest Джеймс Роудс порадив туристам ретельно перевіряти свої валізи після повернення додому на наявність клопів та інших неприємних мешканців. Ця порада може допомогти запобігти проблемам протягом усього року, але особливо корисно буде виробити цю звичку напередодні сезону відпусток.

"У спекотну погоду постільні клопи стають активнішими і потребують частішого харчування. Вони отримують усю необхідну вологу з крові, тому тепле, вологе літо створює ідеальні умови для укусів. Люди носять легший одяг для сну або використовують тонші простирадла, тому бар'єр між клопами та джерелом їхньої їжі – нами – стає менш вираженим", – цитує експерта The Mirror.

Також, за його словами, постільні клопи можуть легко бути привезені додому з відпустки, сховавшись у валізах або одязі. Потрапивши туди, вони швидко поширюються, тому раннє виявлення та профілактика мають вирішальне значення.

Як уберегтися від клопів під час і після відпустки

Роудс зазначив, що можна мінімізувати ризики, вживши ряд заходів як після прибуття на відпочинок, так і після повернення додому.

"Готелі, гостьові будинки та короткострокова оренда житла можуть стати розсадниками постільних клопів у пікові туристичні періоди. Перед тим як розпаковувати речі, перевірте шви матраца, узголів'я ліжка та м'які меблі на наявність таких ознак, як крихітні плями іржавого кольору або скинуті шкурки", – пояснив він.

Також експерт порадив тримати свій багаж у номері готелю на високих полицях, замість того щоб ставити його прямо на підлогу, щоб зменшити ймовірність потрапляння постільних клопів у ваші речі.

Крім того, за його словами, краще зберігати одяг у герметичних пакетах усередині валізи для додаткового захисту.

Після повернення додому Роудс рекомендує відразу ж покласти одяг у пральну машину і ретельно оглянути валізу.

"Повернення додому – одна з найпоширеніших ситуацій, коли постільні клопи потрапляють у ваше житло. Як тільки ви повернетеся, відразу ж покладіть речі в пральну машину і виперіть все в гарячому режимі. Візуально огляньте свою валізу зовні та всередині, звертаючи особливу увагу на кишені, шви та підкладку на наявність ознак клопів, таких як темні плями, скинута шкіра або живі комахи. Якщо ви часто подорожуєте, впровадження цієї процедури у ваше повсякденне життя допоможе вам виявляти потенційні проблеми на ранній стадії, перш ніж вони поширяться", – підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти пояснили, як підготувати будинок до вашої тривалої відсутності на час відпустки, щоб повернення не перетворилося на катастрофу.

Також туристам порадили не розпаковувати свій багаж у спальні після відпустки, адже там можуть ховатися небажані "безбілетники".

