Росіяни почали фарбувати військові вантажівки у 'зебру': The Economist розкрив мету

Окупанти пристосовуються до нових технологій, однак Україна робить це швидше.

Впродовж останніх місяців російські військові вантажівки в Україні почали зʼявлятися у яскравій кольоровій гамі з чорно-білими смугами. Як пише The Economist, в ролі камуфляжу цей колір не надто ефективний проти людського ока, однак він призначений для того, аби завадити роботі систем машинного зору, якими оснащені українські безпілотники.

"Ці смуги нагадують "камуфляж-засліплення", який використовував Королівський флот під час Першої світової війни. Але якщо камуфляж-засліплення мав на меті розбивати силует корабля, ускладнюючи оцінку його швидкості та курсу, то новий варіант спрямований на те, щоб ввести машини в оману, змусивши їх вважати, що вантажівка насправді взагалі не є вантажівкою", - пояснюють у матеріалі.

За словами експертів, машинний зір базується на зіставленні візерунків. Модель навчають, показуючи їй зображення, на деяких з яких є вантажівки, а на інших - ні.

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"На основі мільярдів таких зразків комп’ютер виводить правила, які дозволяють йому розпізнавати об’єкти, про які його навчають. Оскільки вантажівки у смугасту "зебру" навряд чи зустрічаються в навчальних даних, зазначає Тодд Хамфріс, інженер з Техаського університету в Остіні, штучний інтелект, який натрапить на таку машину в реальному світі, може не зрозуміти, на що саме він дивиться", - цитує The Economist.

Аналітики вважають, що такі тактики, швидше за все, стануть більш поширеними. Нині більшість бойових дронів досі керуються оператором на відстані, якого навряд чи можна обдурити за допомогою таких маскувань.

"Перевага від будь-якого конкретного малюнка камуфляжу, ймовірно, буде тимчасовою. Зрештою, щойно вантажівки у смугах зебри стануть достатньо поширеними, вони почнуть з’являтися в навчальних даних, і моделі почнуть розпізнавати їх такими, якими вони є насправді", - підкреслили у матеріалі.

Зокрема речник підрозділу українського уряду, що має на меті прискорити розвиток військових технологій Brave1 визнав, що росіяни пристосовуються, однак наголосив, що Україна робить це швидше.

Війна в Україні - останні новини

Раніше видання Taz повідомляло, що дрони-перехоплювачі стають основою української ППО. За словами журналістів, війна дронів між Україною та Росією стрімко змінює підходи до протиповітряної оборони.

"Якщо чесно, раніше протиповітряна оборона була досить фрагментованою й дещо хаотичною. Тепер ми взяли найкращі методи від кожного підрозділу й уніфікували принципи роботи", - висловився український військовий з позивним Ван Гон.

Водночас радник міністра оборони України Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що ворог випробовує новий дрон-"невидимку" на оптоволокні. Він зазначив, що так само як і у БпЛА зі штучним інтелектом, основна ідея нового дрону полягає в тому, щоб зробити польоти ударних безпілотників з бойовою частиною до 10 кг невидимими для українських систем РЕР.

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