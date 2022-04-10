Всі докази по факту обстрілу мирного населення Краматорська зібрані.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що слідчі групи завершили свою роботу і зафіксували 57 загиблих та 109 поранених у Краматорську внаслідок обстрілу вокзалу окупантами.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

"На зараз 57 загиблих,… 109 поранених. Поранені у легкій формі – їх відразу відправляють додому, всі поранені більш важкі – вони вже перебувають у безпечному регіоні й уся необхідна допомога здійснюється", - повідомив Кириленко.

Він зазначив, що всі докази по факту обстрілу мирного населення Краматорська зібрані.

"Всі докази необхідні зібрані. Правоохоронні органи при необхідності будуть коментувати... Інформація, що нібито українськими військами була випущена вказана ракета, це чергове підтвердження фейковості їх (російських - УНІАН) ЗМІ", - сказав голова Донецької обласної військової адміністрації.

Трагедія на вокзалі у Краматорську: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська.

Внаслідок удару загинули багато людей, понад 100 осіб були поранені. Серед загиблих є діти.

За словами очільника Донецької області Павла Кириленка, під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже там тривала евакуація жителів Донецької області в більш безпечні регіони України.

Дії окупантів кваліфіковані за 438 статтею Кримінального кодексу - порушення законів і звичаїв війни.

Згодом Арестович розповів, як ЗСУ відповіли на обстріл краматорського вокзалу. Українські захисники поцілили по "жирним" об'єктам окупантів.