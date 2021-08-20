Розміри та вид ударного безпілотника вразили всіх.

Репетиція параду до Дня Незалежності України в Києві все більше переконує в тому, наскільки масштабною і дивовижною буде подія, яка відбудеться 24 серпня. На Хрещатик привезли турецький ударний безпілотник Bayraktar.

Відео з безпілотником опублікували в Telegram-каналі Perepichka News.

"Такий точно буде і літати, і бомбити", - підписали ролик його автори.

На відео можна розглянути як сам безпілотник, так і кількість військового транспорту, яке виїжджає на репетицію. Захоплені кияни зібралися в центрі столиці милуватися військовою технікою і маршем колони, яка урочисто пройде Хрещатиком вже 24 серпня.

Безпілотник Bayraktar TB2-довідка УНІАН

Дрон Bayraktar TB2 відомий великою тривалістю польоту. Він може перебувати в повітрі протягом цілої доби та 34 хвилин. Безпілотник створений для спостереження за територією з повітря. Він може швидко виявляти мету.

Турецький безпілотник отримав чотири ракети, серед яких керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Літальний апарат відрізняється сучасними програмним забезпеченням і системою управління. Дрон оснащений декількома камерами та системою спостереження.

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року.

ЗСУ повідомляла, що турецькі ударні безпілотники істотно посилять обороноздатність Україна.

У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронов Bayraktar TB2.

В "Укроборонпромі" назвали головні переваги дронів і зазначили, що вони точно б'ють по терористах.

У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на репетиції параду до Дня Незалежності військові скандували матірну кричалку про Путіна.

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Автор: Поліна Кузенко