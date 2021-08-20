Репетиція параду до Дня Незалежності України в Києві все більше переконує в тому, наскільки масштабною і дивовижною буде подія, яка відбудеться 24 серпня. На Хрещатик привезли турецький ударний безпілотник Bayraktar.
Відео з безпілотником опублікували в Telegram-каналі Perepichka News.
"Такий точно буде і літати, і бомбити", - підписали ролик його автори.
На відео можна розглянути як сам безпілотник, так і кількість військового транспорту, яке виїжджає на репетицію. Захоплені кияни зібралися в центрі столиці милуватися військовою технікою і маршем колони, яка урочисто пройде Хрещатиком вже 24 серпня.
Безпілотник Bayraktar TB2-довідка УНІАН
- Дрон Bayraktar TB2 відомий великою тривалістю польоту. Він може перебувати в повітрі протягом цілої доби та 34 хвилин. Безпілотник створений для спостереження за територією з повітря. Він може швидко виявляти мету.
- Турецький безпілотник отримав чотири ракети, серед яких керовані протитанкові ракети та авіаційні бомби. Літальний апарат відрізняється сучасними програмним забезпеченням і системою управління. Дрон оснащений декількома камерами та системою спостереження.
Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року.
ЗСУ повідомляла, що турецькі ударні безпілотники істотно посилять обороноздатність Україна.
У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронов Bayraktar TB2.
В "Укроборонпромі" назвали головні переваги дронів і зазначили, що вони точно б'ють по терористах.
У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що на репетиції параду до Дня Незалежності військові скандували матірну кричалку про Путіна.
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